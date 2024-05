Su delega del Procuratore della Repubblica, i Carabinieri di Ercolano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti dei pregiudicati G.S., di anni 34, e M.E., di anni 26, residenti a Ercolano e detenuti già per altra causa.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Ercolano, relative ad un furto avvenuto il 19 febbraio 2024 nell’istituto scolastico Giampaglia-Iaccarino di Ercolano, consentivano di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico di G.S. che, nonostante si trovasse in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione per altra causa, dopo essersi introdotto di notte all’interno della scuola, previa effrazione di alcune porte di accesso, si era reso responsabile del furto di diversi PC ed altri strumenti informatici; gravi indizi di colpevolezza venivano acquisiti anche a carico di M.E., ritenuto responsabile di ricettazione di uno di questi PC.

I carabinieri di Ercolano avevano recuperato gran parte della refurtiva rinvenuta presso le abitazioni dei due indagati, restituendola alla Dirigente dell’istituto scolastico.

La misura cautelare veniva emessa nei confronti di G.S. anche per un altro reato: i Carabinieri di Ercolano hanno appurato che il soggetto, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari per altra causa, si rendeva responsabile, il 22 febbraio 2024, del furto della somma di 550 euro e materiale vario presso una palestra di Ercolano.