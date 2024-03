Sfidarsi alla roulette russa. Per vincere la noia, per dimostrare di essere «uomini senza paura». O per riempire di adrenalina il senso di vuoto esistenziale, in una sfida alla morte con percentuale di una su cinque. È accaduto a Frattamaggiore, dove due scellerati di 19 e 17 anni, figli di famiglie normali, si sono sfidati alla roulette russa, gioco, si fa per dire, anzi follia allo stato puro che consiste nell'inserire un solo proiettile in una pistola a tamburo, farlo girare velocemente, puntarsi alla testa l'arma e premere il grilletto.

La sfida si è conclusa con l'esplosione del colpo che si è conficcato nel cranio del 19enne. Il giovane ha avuto salva la vita solo perchè l'ogiva ha perso forza in quanto l'arma, una pistola replica modificata, ha rallentato e di non poco il proiettile che si è conficcato nella zona parietale della testa per poco meno della metà, mentre il resto sporgeva dal cranio.

Quell'adrenalina che aveva spinto i due ragazzi a sfidare la morte, si è trasformata in paura, choc e terrore. Il 17enne ha prestato i primi soccorsi all'amico, poi vista la gravità della situazione ha lanciato l'allarme al 118, chiedendo l'invio di un mezzo di soccorso. Pochi minuti dopo i sanitari del pronto intervento sono giunti in via Padre Mario Vergara a Frattamaggiore, dove hanno prestato le prime cure al ferito, che è stato dapprima portato al pronto soccorso del locale ospedale San Giovanni di Dio, e successivamente trasportato al nosocomio di Pozzuoli. Il 19enne non ha mai perso conoscenza, ha collaborato con i sanitari e i parametri vitali si sono sempre mantenuti nella norma. I medici dell'ospedale di Pozzuoli hanno sottoposto il 19enne a un piccolo intervento chirurgico, al termine del quale i sanitari sono riusciti ad estrarre il proiettile successivamente consegnato ai carabinieri. Il ferito è stato trattenuto presso la struttura ospedaliera ancora per qualche ora e poi è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Caivano, diretta dal capitano Antonio Maria Cavallo, e i colleghi della caserma di Frattamaggiore, diretta dal luogotenente Marcello Montinaro. I militari, che pur in qualche modo hanno fatto la scorza davanti a tante tragedie ed episodi di violenze, mai si erano trovati davanti ad un fatto del genere. I due sfidanti sono stati sentiti dagli inquirenti, hanno collaborato con i carabinieri indicando il luogo dove avevano gettato la pistola modificata, ma non hanno saputo o forse voluto spiegare il perché di tanta follia, mè agli inquirenti nè agli stessi genitori. Scaraventati di punto in bianco in quel lato oscuro dei rispettivi figli, definiti ragazzi normali e senza grilli o strane idee per la testa, ma che poi sono stati capaci, senza destare alcun sospetto, di preparare arma e proiettili per la sfida alla morte.

Non un colpo di testa, ma un piano studiato nei minimi particolari. Infatti i due ragazzi si sono sfidati con una pistola replica che hanno modificato, magari seguendo le istruzioni di qualche tutorial in rete, in modo tale da poter far esplodere un colpo vero. E per perseguire il loro piano hanno allargato le cinque camere di scoppio porta proiettili del tamburo dell'arma. Un lavoro che avrà richiesto non poco tempo, ma che ha reso possibile inserire un proiettile vero, probabilmente calibro 9 oppure in calibro 38 special, nel caricatore per dare luogo alla sfida. E così è stato.

Un guanto di sfida alla morte, quello della roulette russa, reso celebre dalla terribile sequenza del film di Michael Cimino «Il Cacciatore» (1978) con Robert De Niro e Christopher Walken, nelle bettole di Saigon, per rimarcare la banalità della morte, e quindi della vita umana, e che toglie valore all'individuo. I due ragazzi di Frattamaggiore però non erano prigionieri di niente se non della loro follia, e non erano scioccati da una guerra, quella del Vietnam, descritta dal film di Cimino e che ha lasciato macerie anche nella società americana.

I due sfidanti hanno progettato e messo in pratica la sfida a due alla roulette russa, ben coscienti dei rischi mortali a cui andavano incontro. Agli inquirenti hanno raccontato che dopo aver inserito il proiettile vero e fatto girare il tamburo, il 19enne ha puntato l'arma alla tempia e schiacciato il grilletto, che ha colpito a vuoto. Poi è toccato al 17enne sfidare la morte, ma anche questa volta il grilletto ha rimandato un sordo click. Potevano fermarsi. Dopo due colpi a vuoto, le possibilità di essere uccisi sono aumentate fino al 60 per cento. Ma nemmeno questo rischio ha fermato il 19enne, che ha impugnato l'arma e dopo averla appoggiata alla tempia, ha tirato il grilletto.

L'ogiva è stata inviata dai carabinieri alla sezione balistica per essere esaminata e confrontata nel database. La sfida alla morte dei due ragazzi, invece, si è conclusa molto più realisticamente con una denuncia alla Procura di Napoli Nord per i reati di detenzione abusiva e ricettazione di arma alterata.