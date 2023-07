Treno Roma-Pompei, Sangiuliano: «L'iniziativa coniuga tradizione e modernità»

«Se dovessi trovare un titolo per l'iniziativa del Frecciarossa tra Roma e Pompei direi coniughiamo tradizione e modernità. Tradizione perché è uno

dei siti archeologici più importanti al mondo, un unicum per come si è preservato per le ragioni storiche che conosciamo che è Pompei. La modernità è rappresentata dall'alta velocità che è un'altra eccellenza italiana». Lo dice il ministro Gennaro Sangiuliano alla conferenza stampa di presentazione del progetto a cui hanno partecipato anche l'amministratore delegato del Gruppo Fs Luigi Ferraris e il direttore generale dei Musei

Massimo Osanna.

«Da giornalista mi è capitato di girare il mondo e vi posso che dire che l'alta velocità funziona abbastanza bene, nonostante ci siano delle questioni da

risolvere soprattutto nel Mezzogiorno. Sono abituato a costruire le cose mattone dopo mattone. Avere fatto in soli 8 mesi questo, il binario 21, aver approvato al Senato la norma sulla Shoah che ci consente di creare il museo oppure quella contro gli imbrattatori. Mi stupisco anche io che in questi pochi mesi abbiamo fatto tutte queste cose. Poco fa Osanna mi raccontava che all'epoca di Orazio ci volevano 3 giorni per andare da Roma a Pompei, oggi noi ci impieghiamo 1 ora e 47 minuti», spiega Sangiuliano.