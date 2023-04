Tigotà, a Giugliano apre il primo punto vendita in Campania

La società, che conta 684 punti vendita su tutto il territorio nazionale, apre a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli in via Antica Giardini. Al taglio del nastro, presente il sindaco di Giugliano in Campania Nicola Pirozzi.

«È un primo passo in una Regione che riteniamo importante per il nostro sviluppo futuro – afferma Tiziano Gottardo, presidente del gruppo Tigotà – inaugurare un nuovo punto vendita, soprattutto se si tratta del primo sul territorio come in questo caso, è motivo di grande orgoglio per noi. Abbiamo investito ogni mezzo a nostra disposizione per confermare questa apertura che trasmette positività dal punto di vista occupazionale ed economico».

L’azienda è in forte espansione e ha mantenuto nell’ultimo quinquennio una media di 50 nuove aperture all’anno. Nello store di Giugliano sono state assunte nove persone, di cui quattro donne con un’età media di 35 anni. Tigotà in totale conta più di 5mila collaboratori con una percentuale di quote rosa che supera l’85%. Le donne sono infatti 4552, compresa l’Ad Stefania Casonato, di ben 58 diverse nazionalità.

Proprio in quest’ottica Tigotà ha lanciato la campagna #Lovewomen con l’obiettivo di sostenere le associazioni che aiutano le vittime di violenza di genere e che, oltre i danni fisici, subiscono danni psicologici importanti. In caso di malattia, conseguenza delle violenze fisiche o psicologiche subite, l’azienda ha infatti deciso di estendere il periodo di conservazione del posto di lavoro a 240 giorni, rispetto ai 180 previsti attualmente dalla legge. Viene data inoltre la possibilità di richiedere il trasferimento presso una diversa filiale del gruppo con il fine di offrire una maggiore protezione alla persona colpita. Proprio per sostenere collaboratori e collaboratrici in difficoltà, la società ha anche attivato uno sportello di ascolto con una psicoterapeuta professionista in grado di avviare specifici percorsi di tutela e benessere psicologico.

«Continuiamo a crescere e lo facciamo grazie al prezioso supporto di tutti i nostri collaboratori e collaboratrici» continua Gottardo «In Campania abbiamo iniziato un percorso che, come avvenuto anche in altre regioni, si pone come ambizioso obiettivo quello di diventare un punto di riferimento per il territorio e la collettività». Proprio in ottica di sviluppo sul territorio, la società è alla continua la ricerca di immobili da prendere in affitto per possibili nuove aperture, le proposte di eventuali locali possono essere inviate alla mail proposte.immobili@gottardospa.it.