Sebbene già posti sotto sequestro poiché realizzati abusivamente, il titolare della scuderia, un 54enne del posto, è stato denunciato in stato di libertà per violazioni di sigilli, abusi edilizi e gestione illecita di rifiuti. L’uomo, infatti, aveva proseguito i lavori edili all’interno di un capannone sottoposto a sequestro, al fine di realizzare ulteriori tre box in muratura per l’alloggiamento dei cavalli.

I carabinieri forestali del Gruppo Napoli, al momento dell’irruzione nella struttura hanno anche appurato che il titolare della scuderia non aveva alcuna documentazione che attestasse il regolare smaltimento del letame e dei reflui liquidi prodotti dagli equini.

L’area esterna della scuderia si presentava infatti con rifiuti speciali pericolosi, prevalentemente formati da imballaggi, ingombranti e pneumatici, distribuiti alla rinfusa sul suolo senza nessuna precauzione per tutelare la matrice ambientale.

Infine per accertare provenienza e regolarità dei cavalli presenti nella scuderia, si è reso necessario l’intervento dei veterinari dell’ASL, i quali hanno accertato che alcuni di essi non avevano il microchip di identificazione. Quindi i cavalli sono stati posti sotto sequestro amministrativo. L’operazione si è conclusa con il sequestro del capannone e di tutta l’area circostante, pari a una superficie di circa 2500 metri quadri. Il controllo dei carabinieri forestali si inserisce nei programmi dei servizi previsti ed organizzati dal Gruppo Carabinieri Forestali di Napoli nel territorio della cosiddetta Terra dei Fuochi