Un morto e un ferito in un drammatico incidente avvenuto ieri, 24 maggio 2024, nella tarda mattinata, sull‘asse mediano, la ex strada provinciale 162, nel tratto che collega Giugliano e Castel Volturno.

L’incidente ha visto coinvolti due scooter di grossa cilindrata. Per motivi ancora da accertare c’è stata una collisione che ha causato la caduta di entrambi i mezzi. Ad avere la peggio un uomo di 41 anni.

A lanciare le prime richieste di soccorso i conducenti delle auto che si sono trovate a transitare sul luogo dell’impatto poco dopo l’incidente. Quando i carabinieri e le autoambulanze sono giunte sul posto, il personale si è trovato di fronte a uno scenario raccapricciante.

Uno dei due centauri, dopo l’impatto, è arrivato in piena velocità verso il guardrail e, cadendo, è stato decapitato dal ferro della struttura. L’altra persona coinvolta era a terra, cosciente, ed è stata immediatamente trasportata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Subito ne è stato disposto il ricovero per l’osservazione anche se non destano particolare apprensione le lesioni al braccio destro e alla gamba sinistra per le quali ha ricevuto immediate cure.

I carabinieri, su richiesta della magistratura, stanno procedendo alle indagini sulla terribile vicenda. Allo stato attuale c’è la certezza che nessuna autovettura è stata coinvolta nell’incidente che è stato causato dal contatto fra i due mezzi a due ruote. Non esistono dettagli sulla velocità alla quale viaggiavano i mezzi che sono entrati in contatto, anche se su quella strada c’è l’abitudine di procedere a un’andatura molto sostenuta.

L’ipotesi più plausibile al momento è quella di un improvviso cambio di direzione di una delle due moto, forse per una scelta di modifica di percorso repentina oppure, più probabilmente, per un guasto improvviso. Non c’è nessuna indagine circa una possibile gara di velocità fra i due scooteristi né sull’alterazione psicofisica di chi era alla guida, anche se nell’ambito delle consueta indagini verranno effettuati prelievi sulla persona rimasta ferita e si approfondiranno esami anche sulla salma della persona deceduta: si tratta di ricerche di routine in questi casi e, lo ribadiamo, non esiste allo stato attuale nessuna ipotesi sulla possibile assunzione di sostanze che possano aver alterato lo stato dei due motociclisti coinvolti.

Il corpo del 41enne deceduto è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Giugliano, su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’autopsia. Per consentire gli interventi dei sanitari e le immediate indagini avviate dai carabinieri, l’asse mediano, all’altezza dell’attività commerciale “Gloria” è stato immediatamente chiuso. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale che è stata deviata su una bretella laterale per poi consentire il rientro delle vetture lungo il percorso abituale, all’altezza dello svincolo del Lago Patria.

Particolarmente drammatico il transito sul luogo dell’incidente dove, ancora dopo ore dall’impatto, e dopo la rimozione del corpo del centauro deceduto, da uno degli scooter accartocciati continuava a provenire il suono monotono della sirena dell’antifurto che s’è attivata nell’impatto.