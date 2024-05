Dopo le proteste dei residenti della fascia costiera di Giugliano e l’appello del presidente della Regione De Luca, ieri è stato convocato d’urgenza un Comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura sull’emergenza furti che sta attanagliando la zona mare della terza città della Campania. Il Comitato ha deciso che ci saranno più servizi alto impatto e di controllo delle forze dell’ordine. «A breve - fa sapere la prefettura - si terrà un ulteriore Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per verificare i risultati dell’impegno aggiuntivo messo in campo, con la presenza anche dei comitati civici giuglianesi che hanno segnalato i ripetuti furti nella zona».

Oltre ai controlli delle forze dell’ordine, il Comune di Giugliano, grazie a un finanziamento di 350mila euro del ministero dell’Interno, potrà procedere all’installazione di ventisei telecamere. Tra le aree a rischio interessate ci sono anche Licola, Varcaturo, la zona confinante con Melito, la stazione Metro Campania Nord Est, lo stadio e la stazione FS Giugliano-Qualiano. «Giugliano resta una priorità per la prefettura - ha commentato, a margine del Comitato, il prefetto Michele di Bari -. C’è un aumento del numero dei furti in abitazione e sul tema incontrerò anche il comitato civico. Intanto ho assicurato che ci sono più soluzioni che stiamo tentando di mettere a sistema per contrastare il fenomeno». «La situazione è difficile, la conosciamo e siamo sul pezzo - ha dichiarato il sindaco Nicola Pirozzi -. Bisogna avere fiducia perché l’attenzione del Prefetto e delle forze dell’ordine è altissima».

Domenica i residenti di Varcaturo, Licola e Lago Patria, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Parco di Liternum, hanno inscenato una protesta all’arrivo del presidente De Luca. Alcune decine di cittadini hanno esposto cartelloni con scritto «Sicurezza». Tra i residenti e il governatore c’è stato anche un breve colloquio. I cittadini hanno spiegato di vivere ormai barricati in casa a causa dei continui furti e rapine che si verificano in zona da mesi. Stesso discorso per le attività commerciali.

Ogni sera ne viene svaligiata una diversa. De Luca ha invocato l’intervento del ministero degli Interni per garantire una maggiore presenza di forze dell’ordine e un incremento dei servizi di controllo. Poi ha assicurato che con lo sblocco dei fondi di sviluppo e coesione prevederà un piano straordinario di sicurezza per il litorale giuglianese che preveda l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza. «Queste persone reclamano il diritto fondamentale alla sicurezza - ha detto De Luca -. Le politiche per la sicurezza non fanno capo alla Regione, ma al ministero dell’Interno che, quindi, va richiamato alla sua responsabilità».

Ulteriore aiuto al contrasto al crimine arriverà anche dall’assunzione di sette nuovi agenti di polizia municipale grazie all’aggiudicazione di un finanziamento ad hoc, come ha annunciato il comandante Nacar: «I nuovi agenti serviranno proprio a potenziare il servizio di controllo nella zona costiera». Intanto i residenti della zona mare per domenica 19 hanno previsto una manifestazione di protesta per accedere un ulteriore faro sulla questione.