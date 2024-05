Nuovo furto ai danni di un istituto bancario, i banditi portano via i contanti meno di 5 minuti.

La scorsa notte, i ladri sono entrati in azione a Gragnano, riuscendo ad asportare la cassa dello sportello automatico presso la sede della banca di credito cooperativo di Scafati e Cetara.

Acquisiti i filmati registrati dalle telecamere del sistema diinterno alla banca, sono in corso di vari rilievi e gli accertamenti per poter individuare i responsabili. Secondo una prima ricostruzione, i banditi sarebbero entrati in azione poco dopo le 3 della scorsa notte e l'intera operazione non è durata più di 5 minuti.