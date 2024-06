Inferno di fuoco in viale Diaz a Torre del Greco: sette auto distrutte dalle fiamme

Sette auto distrutte, una vespa danneggiata e diversi alberi bruciati è il bilancio di un incendio che si è sviluppato intorno alle 23 di martedì 11 giugno in viale Diaz a Torre del Greco. A innescare la miccia sarebbe stata una vecchia Nissan Micra in transito nella strada con a bordo un uomo anziano.

Il fuoco, secondo alcuni testimoni, sarebbe partito dal vano motore dell’automobile che sarebbe poi stata abbandonata al centro della carreggiata dal conducente che, per fortuna, è riuscito a mettersi in salvo. Le fiamme hanno avvolto l’abitacolo e, probabilmente dopo lo scoppio del serbatoio, hanno coinvolto le auto parcheggiate su entrambi i lati del viale.

Non si esclude che tra i veicoli coinvolti ci fossero anche alcuni serbatoi alimentati con Gpl.

«Abbiamo vissuto minuti di vero terrore», racconta una avvocatessa che abita in viale Diaz. «Prima abbiamo sentito due donne urlare e chiedere aiuto e poi ci siamo resi conto dell’incendio che si è propagato veloce: le fiamme erano altissime e ci sono stati diversi scoppi. Abbiamo avuto molta paura. Siamo stati fortunati, perché poteva essere una strage».

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti del commissariato che si trova a pochi metri di distanza, in via Sedivola: i poliziotti hanno anche bloccato alcuni residenti che, spaventati, erano scesi dalle proprie abitazioni per cercare di mettere in salvo le auto. Risolutivo è stato l’arrivo dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme.

La zona è stata transennata e messa in sicurezza nel giro di un’ora.