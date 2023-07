Gaetano Torrente sull'incendio della fabbrica: «La produzione non si è mai arrestata»

Gaetano Torrente,​ responsabile commerciale de La Torrente Srl, nonché ​presidente della Sezione Filiera​ alimentare d​ell'Unione ​i​ndustriali ​di ​ Napoli, guarda avanti con fiducia, malgrado l'incendio che nei giorni scorsi ha devastato uno dei cinque depositi adibiti a stoccaggio merci​ a Sant'Antonio Abate: «Fortunatamente la produzione non si è mai arrestata».

«Fondamentale è che non siano stati danneggiati impianti produttivi, ma solo un sito​», sottolinea Torrente. «Stiamo cercando di trovare in tempi rapidi un'alternativa per sostituirlo. La Torrente sta continuando in ogni caso la propria attività, confermando la produzione in crescita programmata in vista della campagna di trasformazione ormai alle porte»​, conclude.