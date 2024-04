Napoli, proseguono i lavori sul tratto della cumana Pozzuolli-Arco Felice

Proseguono i lavori per l'ammodernamento della linea cumana. Attualmente si sta terminando un'attivazione di tutto l'attrezzaggio (armamento, segnalamento e trazione elettrica) della tratta Pozzuoli /Arco Felice (nel Napoletano) finalizzato al completamento del raddoppio Pozzuoli /Torregaveta che consentirà l'esercizio ferroviario con maggiore frequenza ed in piena sicurezza.

Il treno potrà così percorrere in sotterranea la tratta Gerolomini nuova stazione di Pozzuoli (Villa Maria in corso d'opera) attraverso la nuova galleria Pozzuoli (1300 mt circa) a doppio binario per poi proseguire nella galleria Cicerone (400 mt circa) fino alla stazione di Arco Felice.

Le tecnologie che costituiscono l'attrezzaggio sono di ultima generazione e consentono la vettorizzazione del traffico ferroviario con il sistema Scmt ad elevati standard di sicurezza e controllo.