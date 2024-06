Condanne confermate anche in appello nei confronti di Antonio Orlando e Lorenzo Nuvoletta, rispettivamente numero uno del clan Orlando ed esponente di spicco della criminalità organizzata maranese.

Sette anni e 4 mesi per Orlando, sei anni e quattro mesi per Nuvoletta: questo il contenuto del dispositivo letto poco fa in aula. I due sono accusati di aver estorto denaro a un imprenditore di Giugliano, che a Marano - qualche anno fa- stava eseguendo lavori di abbattimeno e ricostruzione di un fabbricato.

Lo stesso imprenditore è stato poi accusato di legami con il clan Mallardo di Giugliano - per fatti verificatisi in quel comune - in un altro procedimento giudiziario tuttora in itinere.

Lorenzo Nuvoletta è il nipote dell'omonimo, defunto padrino di Marano. Antonio Orlando, meglio noto come Mazzolino, è l'indiiscusso capoclan.