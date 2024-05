Marano, omicidio Giaccio, ripristinata la misura cautelare nei confronti del presunto killer

Ripristinata la misura cautelare a carico di Raffaele D'Alterio, presunto killer di Giulio Giaccio, giovane ucciso 24 anni fa e sciolto nell'acido.

L'ordine di arresto nei confronti dell'esponente del clan Polverino era stato revocato nei giorni scorsi - su richiesta della stessa Procura - per una questione strettamente tecnica e relativa a un fascicolo - a carico di D'Alterio - già archiviato nel 2013.

Era necessario, dunque, chiudere il vecchio iter e riformulare l'istanza.

D'Alterio, già detenuto e condannato per altri reati, è l'uomo che - secondo i collaboratori di giustizia Perrone e Simioli - avrebbe sparato il colpo alla nuca di Giaccio. Il giovane morì per uno scambio di persona, il suo corpo fu sciolto nell'acido in una campagna dei Camaldoli.