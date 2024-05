Traffico di droga tra Marano, Quarto e Calvizzano: sconti di pena e un'assoluzione per gli imputati dell'inchiesta "Piazza Pulita", ritenuti contigui al clan Orlando di Marano.

La Corte d’Appello di Napoli (prima sezione) ha rideterminato la pena per Vittorio Felaco, 18 anni e 2 mesi. In primo grado aveva incassato 20 anni. Per lui esclusa l'associazione mafiosa. Pasquale Baiano 19 anni e 2 mesi, a fronte dei 20 anni rimediati in primo grado.

Confermata per Baiano l'associazione mafiosa. Matteo Capocotta anni 6, a fronte dei 14 inflitti in prima battuta. Luigi Capuozo, invece, 12 anni di reclusione.

Per Carmine De Cristofaro anni 14. Assoluzione per Salvatore Servino. Per Armando Lazzarini, invece, 9 anni 4 e mesi. Per Vincenzo Puerio anni 10. Luigi Ferrillo, infine, anni 10.