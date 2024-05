La consegna dei riconoscimenti in occasione della visita alla nuova caserma del nucleo di Marigliano. Istituita nel lontano 2004 su sollecitazione dell’allora presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, Paolo Russo, la stazione, oggi nucleo, insiste su un’area ad elevato indice di criminalità ambientale, ad alta densità abitativa ed è impegnato nel difficile compito di contrasto del fenomeno della ​combustione illecita di rifiuti.

Oggi la visita del Comandante Rispoli, accompagnato dal generale di brigata Ciro Lungo, Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Campania”, in vista della prossima inaugurazione. Nella circostanza il Comandante ha conferito elogi ai militari componenti il nucleo, maresciallo ordinario Alessandro Cavallo, brigadiere Adele Orefice, appuntato scelto Francesco Cipolletta e appuntato Nunzio Martone, per la perdurante ed efficace azione di contrasto ai reati e agli illeciti ambientali nel territorio ma anche per le numerose attività d'indagine su controlli forestali,di polizia veterinaria e in materia di antibracconaggio.

Il nucleo Carabinieri Forestale di Marigliano è, infatti, costantemente impegnato nelle attività previste dal piano prefettizio nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, in favore della salubrità dell’ambiente e la salute dei cittadini costituendo punto di ascolto privilegiato e di rassicurazione per la cittadinanza del comprensorio.

La nuova caserma, ex stazione della circumvesuviana ora nella disponibilità del comune, é stata ristrutturata e concessa al nucleo carabinieri forestali. Rispoli ha ringraziato il Sindaco di Marigliano, Peppe Jossa, sottolineando l'importanza di una nuova sede in un territorio vasto come quello del nolano-vesuviano. Oltre al sindaco Jossa, presenti anche il comandante del gruppo carabinieri di Castello di Cisterna Paolo Leoncini, l'associazione dei carabinieri e una rappresentanza delle guardie della Lipu.