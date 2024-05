Ancora un sabato sera segnato dalla violenza a Torre del Greco, dove intorno alla mezzanotte si sono verificati momenti di terrore a causa di un'aggressione nel cuore pulsante della movida, in via Vittorio Veneto, tra la folla di persone per strada e locali pieni. Ancora un sabato sera di violenza a Torre del Greco, dove intorno alla mezzanotte si sono verificati momenti di panico a causa di un'aggressione avvenuta in via Vittorio Veneto, tra persone per strada e locali affollati.

APPROFONDIMENTI Giugliano, marcia di Braccialetti rosa: al fianco delle pazienti oncologiche e delle vittime di violenza Casoria, in preda a una crisi aggredisce un passante: ragazzo fermato dai carabinieri Frattamaggiore, furto al cocktail bar Decantami: «Hanno preso salumi e formaggi»

Circa cinque persone avrebbero iniziato a discutere ad alta voce e con toni accesi. Qualcuno del «gruppo» avrebbe estratto un oggetto contundente e avrebbe inflitto un colpo a un uomo di circa 40 anni, senza precedenti penali. Il colpo ha raggiunto la vittima alla mano che avrebbe tentato di difendersi, rimanendo gravemente ferita. Successivamente, il gruppetto si è dileguato facendo perdere le proprie tracce, e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato di via Sedivola e un'ambulanza che ha trasportato il ferito al pronto soccorso di Boscotrecase. L'uomo non è in pericolo di vita, ma ha ricevuto diversi punti per suturare la ferita. «Una grande pozza di sangue, coperta di fazzoletti di carta, è rimasta per terra; siamo letteralmente scioccati - hanno raccontato dei giovani all'esterno di un bar a pochi metri dal luogo dell'aggressione - Non sappiamo bene cosa sia successo; abbiamo visto un uomo che perdeva una quantità incredibile di sangue, poi lo abbiamo visto salire su un'ambulanza. Quello che sta accadendo è assurdo; ormai ci sono risse e aggressioni in continuazione, è difficile sentirsi sicuri».

Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica proprio grazie al racconto della vittima, apprendendo che l'episodio di violenza, verosimilmente, sarebbe avvenuto per motivi futili. Mentre gli agenti provano a risolvere l'accaduto, l'ultimo episodio violento riaccende i riflettori sull'emergenza sicurezza degli ultimi tempi, in particolare proprio il sabato sera.

Infatti, nello stesso luogo in cui si è verificata l'aggressione sabato sera, si erano già verificati altri episodi nelle ultime settimane: una maxi rissa che ha coinvolto un padre e un figlio e ancora uno scontro tra bande giovanili. Insomma, i cittadini si sentono poco sicuri durante le ore notturne e sono pronti a chiedere un potenziamento dei presidi di pubblica sicurezza il sabato sera tra via Vittorio Emanuele e corso Umberto.

Tuttavia, nonostante l'incremento di episodi preoccupanti nei luoghi di aggregazione della movida, negli ultimi giorni è arrivata la conferma della chiusura definitiva della stazione Centro dei Carabinieri di via Circumvallazione. Per decenni è stata un vero e proprio presidio di sicurezza e legalità, nonché un importante deterrente per la criminalità..