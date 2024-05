Piccolo Coro di Caivano, il progetto entra nel vivo

Il progetto del Piccolo Coro di Caivano, promosso dal Ministero della Cultura in collaborazione con Antoniano-Opere Francescane, che è stato presentato lo scorso dicembre a Roma, entra nel vivo.

Iniziano le audizioni che avranno luogo a Caivano per far parte della nuova realtà musicale. Due le date previste:

11 maggio 2024 (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18) nella Villa Comunale Falcone e Borsellino;

12 maggio 2024 (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18) nel Parco “Il Cuore Verde”.

La partecipazione è gratuita, non è necessario aver frequentato corsi di musica o canto.

L’iscrizione ai casting, aperti a tutti i bambini e alle bambine dai 4 ai 12 anni che vivono a Caivano o nelle zone limitrofe, può avvenire attraverso il sito di Zecchino d'Oro.

In alternativa, è possibile presentarsi direttamente di persona nei luoghi e nelle date indicate.

Per preparare l’esibizione, ogni bambino e bambina potrà scegliere il proprio brano preferito dalla playlist ufficiale del casting, disponibile sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano e che contiene sia i classici dello Zecchino d’Oro sia i successi delle ultime edizioni, o portare una canzone del repertorio musicale italiano, a sua scelta. Per l’audizione, la base del brano scelto dovrà poi essere presentata in chiavetta durante i casting.

Le bambine e i bambini selezionati verranno ricontattati telefonicamente o tramite mail. Per la partecipazione al Piccolo Coro di Caivano sarà richiesta frequenza obbligatoria settimanale.

L’evento è organizzato in collaborazione con Wobinda Produzioni.