Con un' ordinanza di sospensiva pubblicata oggi del provvedimento di licenziamento, emanato dal Comune il 9 aprile scorso, la seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (presidente Paolo Corciulo) ha deciso il ritorno al lavoro con effetto immediato dell'ex comandante della polizia municipale di Pomigliano, il colonnello Luigi Maiello.

Secondo quanto stabilito dai giudici amministrativi la sospensione del licenziamento e la contestuale reintegrazione al posto di lavoro di Maiello è stata decisa perché sussiste l'immediato pericolo della perdita da parte del lavoratore di ogni fonte di reddito e perché non è in discussione la presunta falsificazione dei titoli, le tre lauree, con cui Maiello vinse il concorso indetto nel 2019 per un posto da comandante della municipale a Pomigliano.

Secondo il Tar quindi le lauree di Maiello, la cui legittimità era stata messa in discussione dal Comune, non sono false. Il Tar dunque si riserva di discutere nel merito la vicenda con un'udienza fissata al prossimo gennaio 2025. Nel frattempo comunque la reintegrazione di Maiello non dispone il ritorno dell'ex comandante al suo posto nel comando della municipale di Pomigliano.

Dovrà essere il sindaco, Raffaele Russo, a decidere ciò. La reintegrazione di Maiello è "solo" nel posto di lavoro da dirigente del Comune in attesa che si completi il giudizio di merito che potrà essere disposto soltanto l'anno prossimo.