Tolleranza zero da parte del comune di Pozzuoli sull’occupazione abusiva delle case popolari. Ieri mattina in seguito alla disposizione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato effettuato lo sgombero di due alloggi di proprietà dell’Acer al corso Umberto I, nel Rione Marocchini a via Napoli.

«Non possiamo consentire che le abitazioni di proprietà pubblica siano occupate da chi non ha titolo – ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni -. Ci sono graduatorie di persone che attendono con pazienza una casa e stiamo lavorando per dargliela al più presto».

Un’operazione che ha visto il supporto di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, oltre al personale dell’Acer, dell’Asl Napoli 2 Nord e dei servizi sociali. I due alloggi liberati saranno oggetto ora di lavori di ristrutturazione e successivamente verranno consegnati agli aventi diritto in base naturalmente alla graduatoria definitiva degli assegnatari. Una problematica quella delle occupazioni abusive che purtroppo ha riguardato negli ultimi anni i quartieri post bradisisma del Rione Toiano e di Monterusciello.

«Questa è una situazione pregressa negli anni dovuta a diversi fattori sociali – ha affermato Giacomo Bandiera, assessore al governo del territorio -. Come amministrazione però non abbiamo tollerato fin dall’inizio del nostro insediamento alcuna occupazione abusiva. La città già sta attraversando la problematica del bradisismo ed è inaccettabile che possa accadere anche questo, non possiamo assolutamente permettercelo. Gli alloggi per i quali è stato effettuato lo sgombero ieri erano stati occupati abusivamente pochi mesi fa. Abbiamo prima emesso l’ordinanza di sgombero alla quale non c’è stato esito positivo e successivamente ci siamo rivolti al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Attualmente non c’è alloggio popolare che ci risulti occupato abusivamente negli ultimi periodi in tutto il territorio di Pozzuoli».

Il ripristino della legalità. Appena un mese fa il prefetto di Napoli ordinò lo sgombero dell’alloggio occupato abusivamente a Monterusciello, mentre, i legittimi assegnatari si trovavano a Roma per delle cure mediche. Pugno duro, quindi da parte dell'amministrazione comunale puteolana che non intende fare un passo indietro su questo fenomeno.

Il tessuto sociale

«Ci troviamo di fronte alla cosiddetta carne viva del tessuto sociale – continua l’assessore Bandiera -. Molte volte ci sono casi davvero disperati con famiglie bisognose. Il rispetto delle regole però è un nostro punto fermo». Case magari momentaneamente non occupate, oppure, lasciate per qualche giorno dai legittimi assegnatari per motivi di lavoro o di salute che vengono occupate forzando la serratura. Una problematica che negli ultimi anni ha riguardato le periferie delle grandi metropoli da nord a sud. Alloggi sfitti. Graduatorie infinite. Famiglie da anni in attesa di un tetto che scelgono di occupare. Inquilini esasperati dagli abusivi.

«Siamo preoccupati e uscire di casa se non è diventato un incubo poco ci manca», hanno affermato ieri alcuni residenti delle case popolari di Monterusciello.