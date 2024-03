Nuova vita per il Real Casino Borbonico di Licola, diventerà albergo e centro congressi «Domani andiamo al lago di Licola... a vedere questa caccia, la quale è bella e gustosa e ha un bel punto di vista», scriveva nel 1857 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel suo diario, in merito alle attività ludiche del Re Ferdinando IV di Borbone e della sua corte, nei pressi del casino di caccia nei Campi Flegrei. A distanza di poco più di centocinquant'anni, e dopo una lunga storia d'abbandono e degrado, la «Reale Delizia» flegrea ritornerà a rinascere. E quello che un tempo fu il luogo preferito dal re di Napoli e dalla sua corte, si trasformerà in un moderno sito turistico museale e alberghiero.

Ad annunciare la storica svolta, è Salvatore Trinchillo, patron del Varca d'Oro network. «Siamo felici di poter essere protagonisti della riqualificazione di un altro pezzo importante di Licola - afferma entusiasta Salvatore -. Il real Casino di caccia di Licola è di proprietà della Regione Campania, che dopo una manifestazione di interesse effettuata nel 2022, ha pubblicato nel 2023 un bando pubblico per la locazione del sito, richiedendo ai soggetti interessati la riqualificazione dello stesso in ambito turistico culturale».

Spiega l'imprenditore: «Una società di mio riferimento, ha partecipato e vinto aggiudicandosi la locazione e proprio in questi giorni ha avuto la aggiudicazione definitiva avendo esperito anche la doverosa verifica dei documenti di gara. Il progetto richiede un investimento da parte nostra di due milione e mezzo di euro e prevede la realizzazione di un sito turistico alberghiero, composto da saloni per wedding e convegni, ristoranti ed enoteche a chilometro zero, ed un museo della bonifica. Il progetto sarà possibile anche grazie al supporto dei nostri collaboratori, dei nostri partner commerciali e con il sostegno di tutti i cittadini che amano Licola».

Grande attesa, dunque, per la valorizzazione del gioiello dei Borbone in terra Flegrea. Lo storico complesso, che è a Licola Borgo, a pochi passi dalla fermata della Cumana-Circumflegrea, era apparso su un portale online, dedicato alla presentazione di offerte di investimento in immobili pubblici, di società partecipate pubbliche o partecipate pubblico-privato, destinate ad operatori italiani ed esteri, suscitando la curiosità di molti. Tanti i dettagli riportati sulla storica dimora voluta da Ferdinando IV, che si estende su un'area di 13.482 metri quadrati, e comprende «diversi fabbricati tra i quali la "Casina Reale", il garage officina e magazzino, la dipendenza della Casina Reale, la colombaia ed una piccola chiesetta».

Un piccolo paradiso terrestre, che si estendeva tra verdi campi e sulle sponde del lago di Licola, sede di celebri cacce alle folaghe, poi prosciugato tra fine '800 e inizio '900 per lavori di bonifica.

Già dal 2018 la struttura figurava all'interno del piano di alienazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania ed era stata indetta anche una manifestazione di interesse ma purtroppo, in assenza di una rete imprenditoriale locale, il bando era andato deserto, fino alla svolta decisiva e innovativa di questi giorni.