Pozzuoli, pelouche nella spazzatura: «Sei l'unica che mi ha voluto bene». La foto commuove il web

C'è una fine per ogni cosa, talvolta anche nelle relazioni, e spesso avviene senza preavviso, lasciando un vuoto fatto di dolore ed amarezza, ancor di più evidente quando si raccoglie in simbolo, come un tenero orsacchiotto di pelouche, finito nella spazzatura con accanto uno struggente biglietto d'amore.

La scena commovente, non è sfuggita ad un operatore ecologico di Pozzuoli che ha ritrovato il povero pelouche - un orsacchiotto color miele, con le zampe che stringono al petto un cuore sgualcito con la scritta «I love you» - imbustato in un sacco di plastica, pubblicato la foto sul gruppo Facebook, “Sei di Pozzuoli se... ”.

«Stanotte ho trovato questo pupazzo buttato nell'immondizia a Pozzuoli....

da come si può vedere è nuovo, c'era un biglietto dentro con scritto «sei stata l'unica che mi voleva bene», chissà forse un'altro ragazzo è stato deluso ... », scrive Gino, scatenando la reazione di tanti.

«Un tentativo di farsi perdonare e la ragazza lo ha buttato perché non ne vuole sapere più niente» ; «Vorrei avere la stessa spensieratezza...» ; «Regalatelo ad un bambino o bambina, sarà coccolato di più».