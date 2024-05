Pozzuoli, riaperto il mercato ittico chiuso per il terremoto ai Campi Flegrei

Alle 3.30 di questa mattina è stato riaperto il mercato ittico all'ingrosso di Pozzuoli chiuso martedì scorso per motivi di sicurezza. Lo stop alle vendite era arrivato in seguito al cedimento di un rivestimento di parte di una parete, provocato dal forte sciame sismico che aveva colpito l'area flegrea. Tecnici comunali e operai in questi giorni hanno messo in sicurezza l'intera struttura, consentendo così il ritorno delle ditte all'interno dei box.

«Il ritorno alla normalità è stato veloce. Da questa mattina è tornato in piena attività il mercato ittico all'ingrosso. Gli interventi sono stati celeri, come avevamo ampiamente annunciato. Il mio ringraziamento va ai tecnici e agli operai che hanno lavorato alacremente e agli operatori del mercato per la pazienza e la comprensione che hanno dimostrato» spiega l'assessore alle attività produttive e al commercio del Comune, Titti Zazzaro.

«Ciò vuol dire fare comunità - continua l'assessore - Da parte nostra stiamo dando il massimo sostegno a tutti gli operatori economici presenti sul territorio, da lunedì scorso nessuno ha mai fatto un passo indietro.

I ristoranti sono stati sempre aperti, così come i bar, le pizzerie, i negozi di vicinato e tutte le attività commerciali presenti in ogni angolo di Pozzuoli, dalle periferie al centro storico, via Napoli e la zona alta che sono state anche le aree maggiormente colpite. La città è già ripartita e la presenza di tanta gente in giro per Pozzuoli ne è una dimostrazione».