Si è sporto troppo dal balcone, forse mentre condivideva del kebab con i vicini di casa, ha perso l'equilibrio ed è caduto dal terzo piano. Sarebbe morto così Mustafa Kaya, 23enne turco, con un passato in Germania ma da tempo residente a Procida, dove faceva l'aiuto cuoco in una nota struttura ricettiva sull'Isola Capitale della Cultura.

La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri in via San Rocco, tra i vicoletti che hanno reso celebre l'isola. Pochi istanti, una distrazione, forse è inciampato. In pochi attimi, una tranquilla mattinata isolana si è trasformata in tragedia. Mustafa Kaya è caduto dal terzo piano dell'edificio dove viveva con la sua compagna. Subito soccorso, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Pozzuoli, dove però il cuoco 23enne è morto a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta. Nonostante i tentativi, i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Sull'episodio, la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta. Sul luogo dell'assurdo incidente domestico sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Procida, che hanno avviato le indagini, eseguito tutti i rilievi del caso e ascoltato alcuni testimoni. Subito esclusa l'ipotesi del suicidio, tutte le circostanze emerse hanno spinto gli investigatori a propendere per la pista della caduta accidentale, molto probabilmente per essersi sporto un po' troppo mentre faceva - come spesso accadeva - due chiacchiere con i vicini e scambiava con loro del cibo. Un gesto banale che, però, ieri mattina si è trasformato in una trappola.

Da alcuni anni, il 23enne si era trasferito a Procida, dove aveva lavorato in alcune strutture ricettive come aiuto cuoco e pizzaiolo. A Procida era ormai residente da tempo insieme alla sua compagna, che viveva con lui in quell'appartamento di via San Rocco. Ieri mattina, dopo aver preparato il kebab hanno raccontato alcuni testimoni Mustafa ha provato a passare il piatto ad una vicina di casa tramite il balcone, ma si sarebbe sporto in maniera eccessiva o, forse, è inciampato nel farlo. La caduta rovinosa è stata l'epilogo di un incidente banale che, purtroppo, è costato la vita al giovane cuoco innamorato di Procida.