Rissa a Torre del Greco davanti alla villa comunale: ferito un uomo

Un’ambulanza circondata da diversi agenti di polizia municipale. È lo scenario che attorno alle 13.15 i cittadini hanno potuto notare a ridosso della villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele, nel cuore del centro cittadino di Torre del Greco.

Tutto era dovuto ad una rissa scoppiata poco prima tra due persone a ridosso del parco di recente oggetto di importanti lavori di riqualificazione. In pieno giorno e sotto gli occhi di decine di presenti, molti dei quali hanno deciso frettolosamente di allontanarsi per lo spavento. Ad avere la peggio uno dei contendenti (del quale non sono state rese note le generalità), rimasto ferito a terra prima che arrivassero i soccorsi, chiamati sul posto da chi aveva assistito alla scena.

Caricato sull’ambulanza, all’uomo sono state prestate le prime cure del caso direttamente sul posto prima del trasferimento in ospedale, dove il ferito è stato preso in carico dai sanitari di turno. Varie escoriazioni ma, da ciò che si apprende, nessuna ferita grave.

Ora sono in corso le indagini da parta delle forze dell'ordine, che hanno anche avuto modo di ascoltare alcuni testimoni e chiesto di acquisire le immagini di videosorveglianza degli impianti presenti nella zona della rissa.

L’episodio però riaccende la protesta sullo stato di sicurezza della villa, spesso oggetto di raid vandalici e aggressioni che in alcune circostanze hanno viste coinvolti anche giovanissimi ed anziani. Si ricorda il caso di uno studente selvaggiamente aggredito da una banda di ragazzini nella zona dell’ascensore che collega la villa a piazzale Cesare Battisti, con la vittima che riportò una grave ferita all’occhio.

Fu costretta ad andare in ospedale con un braccio rotto invece un’anziana spinta a terra da un balordo, poi finito in carcere per altri episodi simili. «Purtroppo, i casi di violenza si ripetono - affermano alcuni abituali frequentatori del parco intitolato alla medaglia d’oro al valor militare Vincenzo Ciaravolo - e siamo preoccupati anche per la nostra incolumità. Ci auguriamo che si possa fare qualcosa per arginare questa preoccupante escalation delinquenziale che coinvolge questa area».