Questa notte i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in Via Palmiro Togliatti, all’interno di un’area privata. Un incendio ha distrutto un furgone (abbandonato) per la vendita ambulante dei panini.

Danneggiate anche 3 auto parcheggiate poco distanti dal furgone. Fiamme estinte dai vigili del fuoco di Ponticelli. Non ci sono feriti. Non si esclude l’ipotesi dolosa. Indagini in corso.