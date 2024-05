Sono ancora gravi le condizioni del diciannovenne di San Giorgio a Cremano che, durante una lite venerdì a tarda sera in piazza Luigi Capasso a San Sebastiano al Vesuvio, è stato sfregiato al volto e ferito alla schiena con un coltello.

Non è in pericolo di vita, ma nella mattinata di ieri gli specialisti dell’ospedale del Mare di Ponticelli, dopo avergli ricucito la faccia e la bocca con trenta punti di sutura e la schiena con altri diciassette, lo hanno dovuto portare di nuovo in sala operatoria.

«È molto provato», dice il sindaco di San Sebastiano, Giuseppe Panico, che gli ha parlato al telefono. «È sotto choc. Mi ha raccontato di avere avuto una discussione con un ragazzo che non conosceva e mezz’ora più tardi un altro giovane gli si è fiondato addosso e lo ha accoltellato. Ha rischiato di morire senza capire perché. Assurdo. Gli ho espresso solidarietà e vicinanza delle istituzioni e del prefetto, oltre che di tutta la comunità. So che lo ha chiamato anche padre Enzo Cozzolino per dargli un conforto. Io lo aspetto in Comune: ci incontreremo quando le condizioni glielo consentiranno».

Una brutta storia che va ad aggiungersi agli episodi violenti che negli ultimi mesi hanno portato la cittadina vesuviana alla ribalta della cronaca nera. L’ennesima lite tra giovani della movida che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. E anche questa volta è stato solo il caso a impedire che il bilancio fosse drammatico.

«Siamo piombati in una situazione di caos che da soli non riusciamo a gestire», aggiunge il sindaco Panico. «È necessario aumentare i controlli e la presenza delle forze dell’ordine. Intanto il prefetto mi ha assicurato che il colpevole di questo bruttissimo episodio ha le ore contate».

Risolutive per le indagini potrebbero rivelarsi le sessanta telecamere che da tempo blindano San Sebastiano al Vesuvio: il sistema di videosorveglianza potrebbe aver ripreso tutte le fasi dell’aggressione e la polizia di San Giorgio a Cremano, che sta battendo tutte le piste, potrebbe avvalersi delle registrazioni per risalire al responsabile dell’accoltellamento. Intanto l’amministrazione comunale sta valutando la possibilità di introdurre un nuovo dispositivo che limiti traffico e sosta nelle ore serali nelle strade della movida. L’idea prevede una sorta di Ztl che dovrebbe entrare in vigore d’estate e nei periodi di maggiore affluenza.