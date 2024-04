Sorrento, tenta truffa ad anziana, inseguito dai vigili urbani

Un uomo di 45 anni, originario di Grumo Nevano, è stato bloccato questa sera a Sorrento, al termine di un inseguimento da parte degli agenti della polizia municipale, agli ordini del colonnello Rosa Russo.

Il malvivente, già noto alle forze dell’ordine, aveva tentato una truffa ai danni di una donna ultra ottantenne, residente in uno stabile nel centro di Sorrento.

Proprio nel territorio della penisola sorrentina si segnalano da tempo truffe ai danni delle persone anziane, portate a termine da professionisti del crimine.

Un’attività che vede impegnati quotidianamente gli uomini delle forze dell’ordine, per prevenire e reprimere il fenomeno.

A scoprire quanto stava avvenendo oggi è stata una parente della donna, che ha messo in fuga il malintenzionato. Le sue urla hanno richiamato l’attenzione di un passante, che ha subito allertato due agenti della polizia municipale. Grazie alla descrizione, i caschi bianchi hanno identificato e bloccato l’uomo, per poi condurlo al comando per gli accertamenti di rito. All’esito del controllo, è stato quindi consegnato ai carabinieri della compagnia di Sorrento.