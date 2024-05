FRATTAMAGGIORE

Marco Di CaterinoTorna in azione la banda della "spaccata", con due colpi a Frattamaggiore e uno ad Arzano. Dall'inizio dell'anno tra i comuni di Afragola, Arzano, Casoria, Frattamaggiore e Casandrino sono più di una trentina i furti a negozi, bar, farmacie, pizzerie e persino una biblioteca, assaltati dai malviventi che utilizzano auto rubate a mo' di ariete per sfondare le vetrine e avere così via libera per razziare il bottino. L'altra notte a Frattamaggiore una banda di malviventi, arrivata a bordo di una Fiat Multipla di colore scuro, ha preso di mira la vineria " De Cantami", ubicata tra via Montegrappa e il centralissimo corso Durante. Questa volta però i ladri invece di utilizzare la Multipla come ariete, si sono serviti di grosse mazzole e bastoni di ferro per spaccare le vetrine, che dopo una serie di colpi hanno ceduto esplodendo in mille pezzi. I malviventi, avuta via libera, hanno rubato la cassa e vini pregiati, prima di allontanarsi a bordo della Multipla, che si è fermata dopo un centinaio di metri, nei pressi del negozio di cosmetici " Wycon" in corso Durante. Anche su questo secondo obiettivo del raid, i ladri hanno tentato, inutilmente, per diversi minuti di spaccare le vetrine, con poderosi colpi di mazzuole e bastoni di ferro. Fallito il colpo, i ladri sono rapidamente risaliti sulla Multipla che è ripartita a tutta velocità, facendo perdere le tracce. In entrambi i colpi, le sequenze del furto sono state riprese dalle telecamere di video sorveglianza dei due negozi e consegnate agli agenti del commissariato di Frattamaggiore, diretto dal vice questore Nicola Donadio.La folle notte della banda della spaccata non era però ancora terminata. La Multipla è ricomparsa in via Ferrara ad Arzano, dove i malviventi hanno spaccato le vetrine di una barberia, rubando la cassa e prodotti per i capelli. Lo scorso 9 aprile a Frattamaggiore e Casandrino i malviventi, utilizzando un furgone Doblò dotato di gancio traino, colpirono una pizzeria, la libreria Mondadori e il bar "Ritornerò".© RIPRODUZIONE RISERVATA