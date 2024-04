Aveva realizzato un deposito per materiale proveniente dal settore automobilistico su un terreno privo di autorizzazioni, per giunta a poca distanza dal fiume Sarno, a Torre Annunziata.

Per questo motivo un uomo di 56 anni è stato denunciato per abusi edilizi e illeciti ambientali. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri del nucleo forestale di Castellammare di Stabia.

Durante le verifiche presso un'autofficina gestita dal 56enne, i militari hanno accertato come fossero state realizzate diverse opere prive di titoli, tra le quali la trasformazione di un suolo agricolo di circa 500 metri quadrati in un'area urbana poi adibita a deposito di materiale automobilistico, la realizzazione di una tettoia in ferro e lamiere e di un capannone in muratura di circa 180 mq