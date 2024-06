In una palazzina a due passi da una scuola, un intero nucleo familiare aveva allestito due piazze di spaccio per vendere cocaina e marijuana, con migliaia di accessi registrati in appena tre mesi di indagini.

Due persone sono finite in carcere, una terza era già detenuta, due ragazzi sono state sottoposti al divieto di dimora in provincia di Napoli, a chiusura di indagini condotte dalla polizia e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata.

Ieri mattina, i poliziotti del commissariato di polizia di Torre Annunziata, coadiuvati da personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere e del divieto di dimora, emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale su richiesta della Procura, nei confronti di cinque indagati, tutti dello stesso nucleo familiare Evacuo-De Simone.

Le indagini si sono concentrate in via Cavour, in una palazzina a due passi dall’istituto comprensivo Giacomo Leopardi. In carcere sono finiti Oreste De Simone e Michele Evacuo; già detenuto Aniello De Simone, sono stati sottoposti al divieto di dimora un ragazzo di 23 anni ed una ragazzina ancora 19enne. Tutti imparentati tra loro, sono accusati a vario titolo dei reati di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina e canapa indiana), aggravati dall’aver agito nei pressi di due istituti scolastici.

Le indagini, condotte dalla Polizia di Stato e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno permesso di accertare l’esistenza di due piazze di spaccio di sostanze stupefacenti, gestite tra il novembre 2022 e il gennaio 2023. La vendita di droga sarebbe avvenuta in gran parte all’interno della palazzina di via Cavour dove vivono gli indagati, i quali avrebbero spacciato la droga avvalendosi della collaborazione dei loro familiari. Grazie all’ausilio di telecamere installate nei pressi dello stabile e alle intercettazioni telefoniche – si legge in una nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso – gli investigatori sono riusciti a documentare un quotidiano e costante flusso di «clienti» che si recavano nello stabile per acquistare la sostanza stupefacente.

In particolare, in appena tre mesi di indagini, gli investigatori guidati dal dirigente Antonio Galante e dal vicequestore Manuel Bruno hanno accertato 1.760 accessi all’abitazione di Michele Evacuo e 700 accessi all’abitazione di Oreste De Simone. Tra l’altro ad Evacuo, che era già sottoposto agli arresti domiciliari, il gip ha contestato anche 45 episodi di evasione dalla misura cautelare. Secondo la ricostruzione, Evacuo avrebbe spacciato marijuana anche spostandosi dai domiciliari, mentre De Simone si sarebbe occupato della cocaina.

Le attività di riscontro effettuate dai poliziotti – una quarantina – hanno permesso di sequestrare 5,62 grammi di cocaina e 137,64 grammi di canapa indiana. Ad aggravare il quadro accusatorio nei confronti degli indagati c’è anche la vicinanza di due scuole, in particolare l’istituto Leopardi che è vicino alla palazzina in cui vivono i cinque indagati. Dopo le formalità di rito, Michele Evacuo e Oreste De Simone sono stati accompagnati nella casa circondariale Giuseppe Salvia di Napoli a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre ad Aniello De Simone – uno degli indagati destinatari del divieto di dimora – la misura è stata notificata in carcere, in quanto già detenuto per altra causa. Ora, i cinque – tra cui due giovanissimi – potranno difendersi dalle accuse già a partire dall'interrogatorio di garanzia.