Torre del Greco: Terrone viola il divieto di dimora, arrestato dai carabinieri

I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno arrestato Giuseppe Terrone, 38enne del posto affiliato al clan “Ascione Papale”, in esecuzione di un ordine di aggravamento emesso dal tribunale di Torre Annunziata.

L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari per aver violato il divieto di dimora in Campania. Nonostante la misura applicata è stato sorpreso due volte nel comune di Torre del Greco, in zona mercato, mentre svolgeva alcune commissioni.