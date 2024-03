Torre del Greco, tre interventi dei volontari in 12 ore per aiutare animali in difficoltà

Animali in pericolo: provvidenziale l'intervento dei volontari. Accade a Torre del Greco, dove in meno di 12 ore le guardie ambientali del Corpo Gav hanno dovuto effettuare tre interventi, risultati determinanti. Il primo si è registrato in via Litoranea, dopo la segnalazione di un pastore tedesco disperso dopo essere sfuggito al controllo dei proprietari.

I volontari si sono messi alla ricerca del cane, che è stato fortunatamente avvistato, recuperato e restituito alla famiglia.

Poche ore dopo l'attenzione è stata catturata da un gatto che presentava diverse ferite, molto probabilmente dopo essere stato aggredito da un cane.

I componenti del Corpo Gav non si sono persi d'animo e, dopo avere prestato le prime cure, hanno affidato l'animale ai veterinari dell'Asl Napoli 3 Sud, chiamati ad intervenire con un'ambulanza.

Infine, i volontari hanno preso ad accudire le oche e le anatre del parco Salvo D'Acquisto (destinate ad essere accolte dalla Selva di Paliano, come stabilito dalla giunta comunale).

La villa comunale è senza acqua e servizi perché sono in corso lavori di risreutturazione: le guardie ambientali hanno acquistato sacchi di graniglia per sfamare i volatili, apparsi fortemente debilitati.