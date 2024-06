La festa della Repubblica apre un giugno ricco di attività gratuite e opportunità per conoscere e apprezzare le bellezze archeologiche sotto al Vesuvio. Dall'ingresso gratuito oggi, per il format ministeriale #domenicalmuseo, al Parco archeologico di Ercolano e agli scavi della dimora di epoca romana Villa Sora a Torre del Greco, passando per il Teatro Antico di Herculaneum, visitabile solo fino alla fine del mese, fino alla scoperta della sede degli Augustali. Un modo, quindi, per festeggiare la Repubblica con l'ingresso gratuito dalle 8.30 alle 19 (ultimo ingresso alle 18) al Parco archeologico di Ercolano, con le sue domus, le botteghe, Villa dei Papiri ed altri splendori sepolti dalla potente eruzione del Vesuvio del 79 d.C e portati alla luce prima dai Borbone, nel Settecento, poi da Amedeo Maiuri nella prima metà del Novecento.

APPROFONDIMENTI Pericolo di crolli e strade chiuse a Marano la viabilità è un inferno Casalnuovo, il parco delle Chiocciole nella periferia degradata: «Dedicato ai ragazzi» Ultimati i lavori, inaugurato il nuovo ingresso alla città di Sorrento

Ingresso gratis e visite a cura del Gruppo Archeologico Vesuviano anche a Villa Sora, dalle 10.30 alle 12.45. La Villa marittima d'epoca romana è una dimora che fa parte di quel sistema di ville d'otium ricordate anche da Strabone, che si dispiegavano lungo il golfo di Napoli ed abitate dai più ricchi esponenti del ceto dirigente romano.

Al, c'è l'opportunità soltanto fino alla fine di giugno di visitare il percorso sotterraneo del Teatro Antico, prima della chiusura estiva. Le visite prevedono sei turni in gruppi di dieci persone il mercoledì e il sabato dalle 09.30 alle 16.30. La discesa sotterranea al Teatro è un vero e proprio viaggio nel tempo, attraverso i cunicoli settecenteschi accompagnati dal personale del Parco. Il palcoscenico è occupato da due pilastri del 700, il fronte scena presenta la porta regia al centro, le due porte hospitales ai lati e quattro nicchie laterali, dove originariamente erano collocate le statue, recuperate negli scavi per cunicoli del, fra cui si ricordano quelle dette Piccola e Grande Ercolanese, ora conservate nel museo di Dresda. Di recente il sindaco Buonajuto ha chiesto alla città tedesca di riconsegnare ad Ercolano le due vestali. Inoltre, è entrato nel vivo il cantiere spettacolo della Stanza del Custode degli Augustali, luogo in cui nel 1961 fu trovato lo scheletro di una giovane vittima dell'eruzione del 79 d.C. e che fu chiuso al pubblico.

Grazie alla collaborazione dell'Herculaneum Conservation Project il Parco sta portando avanti un importante progetto per la comprensione del reperto e restauro e conservazione del luogo. Alcuni studi dell'Universita Federico II hanno dimostrato che alcune cellule cristallizzate, trovate vicino al teschio della giovane, corrispondono a materia cerebrale. Una scoperta straordinaria, tesa ad approfondire anche alcuni aspetti psico-fisici degli ercolanesi dell'epoca.

La Stanza del Custode può essere visitata con il biglietto per l'ingresso al Parco, negli orari prestabiliti. L'evento coinvolge i visitatori nelle attività di scavo e restauro di uno degli ambienti più affascinanti dell'area archeologica, facendoli assistere in diretta alle indagini di un cold case dell'antichità destinato a riportare alla luce nuovi dati sulla figura dell'ercolanese i cui resti, ritrovati ancora nel suo letto, sono stati consegnati alla storia dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. «Torniamo a pieno alla fruizione del Parco al periodo pre pandemia dichiara il direttore degli Scavi di Ercolano, Francesco Sirano i numeri crescono regolarmente ed esponenzialmente con picchi mai raggiunti con un +45% rispetto al primo quadrimestre del 2019, anno con più visitatori prima della pandemia. Invitiamo i nostri visitatori ad approfittare della giornata a ingresso gratuito e di ogni offerta organizzata dal Parco, in vista di un'estate densa di iniziative dedicate all'ampliamento di visita e ricca di eventi che animeranno il Parco di giorno e di sera».