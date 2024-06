Non era in grado di intendere e di volere quando decise di soffocare il suo figlioletto di appena due anni e mezzo perché lo credeva autistico, per poi buttarsi nel gelido mare di inizio gennaio.

Ma dovrà essere sottoposta per 15 anni alla libertà vigilata in una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa con obbligo ad alta intensità di cura e dimora.

Per il vizio totale di mente, Adalgisa Gamba, 42enne di Torre del Greco, è stata assolta dall’accusa di omicidio premeditato di suo figlio Francesco. Un verdetto che Elio, il papà del bimbo, non ha accettato: «Sei un’assassina, devi morire» le ha urlato subito dopo la lettura della sentenza nell’aula 115 del tribunale di Napoli. Assistito dall’avvocato Luigi Ulacco, si era costituito parte civile nel processo chiedendo giustizia per suo figlio: «Ringrazio la Procura di Torre Annunziata per la lodevole attività svolta – ha aggiunto Elio – mentre a lei ho detto che la fortuna di chi commette i reati è essere italiani, mentre la sfortuna di chi li subisce è essere italiani. Le leggi forniscono ai magistrati spade di cartone per combattere il crimine».

Un commento amaro, quello di papà Elio, arrivato a due anni e mezzo dalla tragedia che ha sconvolto per sempre la sua vita e quella di sua figlia. «È stato un processo particolarmente difficile, sia professionalmente che umanamente – ha detto l’avvocato Salvatore Del Giudice, legale di Adalgisa Gamba – ma finalmente è stata fatta giustizia. Gisa è stata prosciolta perché è una persona malata». «Adesso, passo dopo passo, dobbiamo aiutarla affinché torni alla normalità. Fondamentali per il verdetto sono state le perizie psichiatriche che hanno aiutato i giudici a entrare nella mente di Gisa e far luce sulla sua patologia» ha commentato la criminologa clinica Alessandra Bramante, consulente dell’avvocato dell’imputata.

Due risvolti della stessa tragedia: da un lato un papà disperato, dall’altro una donna con evidenti problemi psichiatrici che sono stati riscontrati nel corso di diverse perizie disposte, a più riprese, sia nel carcere femminile di Pozzuoli (dove era detenuta fino allo sgombero dopo il terremoto), sia dagli stessi giudici della Corte d’Assise di Napoli, che fino all’ultimo hanno voluto accertare «oltre ogni ragionevole dubbio» quanto accaduto la sera del 2 gennaio 2022 a Torre del Greco.

Una ricostruzione, quella effettuata dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco coordinati dalla Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Andreana Ambrosino che ha rappresentato l’accusa anche in aula), che lascia pochi dubbi e interpretazioni.

La donna uscì di casa di pomeriggio e portò suo figlio in spiaggia, dove lo soffocò – probabilmente con una sciarpa – perché lo credeva autistico e non sopportava l’attesa di una visita pediatrica fissata il giorno successivo. Poi, decise di tuffarsi in mare insieme al piccolo Francesco ormai privo di vita e fu ritrovata poco prima delle 22 da alcuni ragazzi e da Elio. Se le accuse poggiavano anche sul contenuto molto preciso delle ricerche su Google – sulle tecniche di omicidio, la pena prevista, le diagnosi dei disturbi dello spettro autistico – secondo i medici interpellati era tutto frutto di una patologia psichiatrica mai diagnostica, dunque mai curata. Ora, Adalgisa Gamba sarà scarcerata e trasferita in una struttura idonea, con un piano terapeutico adeguato.