Stava trasportando un carico di rifiuti pericolosi e speciali: gli agenti di polizia municipale di Torre del Greco, coordinati dalla sottotenente Giuliana Lorenzi e dal dirigente Gennaro Russo, lo hanno sorpreso a bordo di un motocarro Piaggio, lo hanno fermato e denunciato. L’uomo di 49 anni, sprovvisto anche di patente di guida, dovrà rispondere di possesso illecito di rifiuti e detenzione di materiale di scarto, oltre che di detenzione di strumenti per lo scasso rinvenuti durante i controlli. Il motocarro è stato sequestrato.

L’operazione è soltanto l’ultimo atto di una attività di monitoraggio che il sindaco Luigi Mennella e l’assessore all’ambiente, Antonio Ramondo, hanno avviato ormai da qualche settimana per cercare di stanare chi inquina e sporca la città. L’amministrazione di Torre del Greco, infatti, con una serie di sequestri e sanzioni, ha inaugurato la stagione contro gli sversamenti illeciti e contro i cittadini che non rispettano giorni e orari per il deposito della spazzatura. Una stretta che ha portato nelle casse del Comune circa cinquemila euro. Dal 13 al 23 maggio, infatti, sono state multate trentasette persone per aver violato le norme per il conferimento dei rifiuti differenziati.

Inoltre, l'attività di controllo ha permesso, nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 maggio, di identificare e denunciare un altro uomo, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a depositare in strada mobili dismessi. Anche in questo caso il mezzo sul quale viaggiava è stato sequestrato.

I controlli sono stati attivati in particolare in via De Gasperi, Litoranea, Ponte della Gatta, viale Dalla Chiesa e traverse, via Nazionale, via Ferdinando II di Borbone, Sotto ai Camaldoli, Sopra ai Camaldoli, via Salzano, via Viuli, via del Monte, Lamaria, viale Europa, Giovanni XXIII, via XX Settembre, piazza Palomba, via Comizi, via Scappi e via De Nicola.