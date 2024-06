Sono entrati nella stazione ed hanno portato via due casseforti, dove era conservato l’incasso in contanti della vendita dei biglietti. Furto con raid vandalico alla stazione della Circumvesuviana di Torre del Greco, dove nella notte ignoti hanno portato via le casse sradicandole dal pavimento e distruggendo gran parte dei locali.

Ad accorgersi dell’azione dei delinquenti, i dipendenti dell’Eav che nella mattinata sono andati ad aprire la stazione. Immediatamente è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine: nelle prossime ore verranno messe a disposizione le immagini del sistema di videosorveglianza installato nell’impianto.

Il precedente alla Circumflegrea

Appena poche ore fa si sono veririfiati altri due raid vandalici stazione Traiano della Circumflegrea. Ad agire sarebbe stata una baby gang, probabilmente la stessa in entrambe le incursioni, che armata di mazze e pietre ha prima rotto i vetri della porta d’ingresso, poi, una volta all’interno, ha preso di mira le obliteratrici e un dispositivo pos che è stato danneggiato e messo fuori uso.