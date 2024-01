Piano Napoli, vede carabinieri e spezza cellulare: arrestato, aveva droga nel borsello

Boscoreale. Sorpreso sotto casa al Piano Napoli, alla vista dei carabinieri spezza il cellulare e cerca di fuggire. In tasca aveva alcune dosi di hashish e di marijuana già confezionate. È finito in manette Anselmo Vitiello, 22enne di Boscoreale, già noto alle forze dell'ordine.

I carabinieri della stazione di Boscoreale lo hanno sorpreso nella zona del Piano Napoli in via Promiscua, in compagnia di un'altra persona che ha immediatamente tentato la fuga.

Vitiello, alla vista dei carabinieri, ha estratto il telefonino che aveva in tasca e lo ha fatto a pezzi, rendendolo inutilizzabile. Perquisito, nel borsello aveva alcune dosi di hashish e marijuana già pronte, e denaro ritenuto incasso dello spaccio. Finito in manette, dopo una notta ai domiciliari questa mattina è comparso dinanzi al giudice del tribunale di Torre Annunziata, Maria Ausilia Sabatino, che ha convalidato l'arresto come richiesto dal pm di turno alla Procura oplontina e disposto il divieto di dimora a Boscoreale per il 22enne.