San Giuseppe Vesuviano, tragico impatto: muore ventenne

Un giovane è morto sul colpo e un altro è in gravi condizioni in ospedale. È il bilancio di un tragico incidente avvenuto intorno alle 21 a San Giuseppe Vesuviano, in località Vasca al Pianillo.

Secondo la ricostruzione degli agenti del locale commissariato di polizia, è avvenuto un impatto tra una macchina, una Fiat 500 ed uno scooter, in sella al quale c’erano i due ragazzi, entrambi ventenni.

L’autista non è riuscito ad evitare lo scontro con la moto, travolgendola in pieno: i due giovani hanno fatto un volo e ad avere la peggio è stato quello seduto dietro, che è morto sul colpo.

Il conducente, invece, è stato portato in ospedale, dove tuttora si trova in condizioni molti gravi.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno incrociato l’automobile quanche centinaio di metri dopo il luogo dell’incidente, con l’automobilista in evidente stato di choc. Il ventenne morto era residente a San Giuseppe Vesuviano, in località Santa Maria la Scala, ai confini con Terzigno.