Vico Equense, cravatte e foulard di Ugo Cilento in passerella per il Gala della Ricerca

Una cravatta e un foulard disegnati da Ugo Cilento, e realizzati in occasione del Gala della Ricerca, evento di beneficenza organizzato dalla Sbarro Health Research Organization (Shro), centro di eccellenza mondiale per la ricerca sui tumori, che si è svolto presso Le Axidie Resort di Marina Equa, in Vico Equense.

Numerose le personalità premiate del mondo accademico, imprenditoriale ed istituzionale che si sono distinte in maniera significativa per il bene della collettività. Tra questi Ugo Cilento ha premiato consegnando le cravatte realizzate per l’occasione ad Orazio Schillaci, Ministro della Salute, Paolo Scudieri, Gruppo Adler Hp Pelzer e il professor Antonio Giordano dello Sbarro Institute. Le cravatte e i foulard saranno in vendita presso i negozi di Napoli e Milano e, d'intesa con il Dott. Giancarlo Arra, parte del ricavato verrà devoluto in beneficienza.