Banda del buco in azione stamane a Villaricca. Preso di mira dai malviventi l’ufficio postale di via della Resistenza. In quattro, stando alle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri giunti sul posto, avrebbero fatto irruzione, armati di pistola, da un foro effettuato nel pavimento durante l’orario di lavoro.

I malviventi, con volto coperto, non sono riusciti ad aprire la cassaforte e si sarebbero poi dati alla fuga sempre attraverso le fogne. Indagini in corso da parte del militari dell’arma. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118. Sotto shock i dipendenti che mentre erano a lavoro sono stati minacciati dai ladri che chiedevano di consegnare danaro.

L’ufficio postale è chiuso al pubblico. I carabinieri della compagnia di Marano stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, acquisendo anche le immagini del sistema di videosorveglianza presenti all’interno e all’esterno dell’ufficio postale.