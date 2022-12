Natale, un albero illuminato sul Vesuvio per celebrare la rinascita dopo gli incendi

Un albero addobbato con le luci natalizie a simboleggiare la rinascita delle aree protette dopo gli incendi che devastarono il Vesuvio nel 2017.

E' quanto hanno potuto ammirare una trentina di persone che hanno partecipato all’escursione dal titolo «Vesuvio quale domani?» promossa dai responsabili dell’associazione fondiaria Oasi Vesuvio presieduta da Gerardo Borriello.

I partecipanti all’iniziativa, promossa nell’ambito delle manifestazioni di “De Gustibus et Historia: itinerari eno-gastronomici tra storia, tradizioni e folklore”, la kermesse in programma fino al 29 dicembre che vede coinvolti cinque comuni (Boscotrecase, Sant’Anastasia, Sant’Antonio Abate, Torre del Greco e Trecase), grazie al co-finanziamento dal Poc Campania 2014-2020 relativo a «rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura.

Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale», sfidando il freddo e il tempo incerto di questi giorni, hanno prima percorso il sentiero Minicuccio, che attraversa l’area protetta ad un’altitudine di circa 320 metri, e hanno poi atteso il crepuscolo per ammirare l’albero di Natale illuminato dalle luci appositamente posizionate dall’associazione: «Luci - spiegano i promotori dell’escursione - che hanno ravvivato la speranza di ciascuno verso un futuro migliore».

Oasi Vesuvio ha così chiuso il ciclo di impegni legati alla manifestazione «De Gustibus et Hisoria» che aveva visto l’associazione promuovere anche un convegno sempre sul tema «Vesuvio quale futuro?» svoltosi lo scorso 18 novembre nei locali del teatro Sant’Anna.