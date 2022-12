Naufragio alla Maddalena, Bacoli dice addio al pescatore sportivo Giacomo Bot

Una delle due vittime del naufragio del motoscafo finito ieri sugli scogli nel mare dell'arcipelago di La Maddalena, si chiamava Giacomo Bot e non Botte, come appreso inizialmente dopo le concitate operazioni di salvataggio.

La precisazione arriva da fonti investigative. Bot, 56 anni, napoletano di Bacoli, era un pescatore sportivo esperto, iscritto al Coni e pluripremiato nelle competizioni internazionali: al campionato mondiale attività marittime-Big-Game per nazioni del 2007 aveva conquistato la medaglia d'argento.

Tommy Di Chello è l'altra vittima. Il motoscafo sul quale si trovavano per una battuta di pesca è finito contro gli scogli dell’Isola delle Bisce a La Maddalena. I due sono morti, i loro compagni di battuta si sono salvati ma hanno riportato gravi ferite. Bot è pianto sui social network dai suoi tantissimi amici e conoscenti. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta per scoprire le cause dello schianto.