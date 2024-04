Carriera marittima e le nuove prospettive. Assarmatori inizia dal basso, dalle scuole tecniche e turistiche per far conoscere ai giovani le opportunità. E così a Torre del Greco, negli ex mulini Marzoli, oltre 500 studenti, provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado dell’area napoletana, oltre a tanti aspiranti lavoratori, hanno partecipato al Career Day organizzato, appunto, da Assarmatori, associazione armatoriale aderente a Conftrasporto-Confcommercio che rappresenta gli armatori italiani, dell’Unione Europea e dei Paesi terzi che operano in Italia servizi marittimi regolari, con il patrocinio del Comune di Torre del Greco e in collaborazione con la propria società di scopo "Oltremare - Servizi integrati per lo shipping”, con l’incubatore Stecca. Nel corso dell’iniziativa, lavoratori e ragazzi delle scuole ad indirizzo nautico, alberghiero, tecnico-professionale e turistico hanno avuto modo di conoscere le opportunità offerte dalla carriera marittima, incontrando i rappresentanti di varie compagnie di navigazione. In tanti hanno inoltre colto l’occasione per proporre formalmente la propria candidatura per le posizioni lavorative aperte.

L’opportunità



«Dopo l’appuntamento di Livorno del marzo scorso - ha sottolineato Stefano Peduto, responsabile delle relazioni industriali di Assarmatori - abbiamo voluto replicare anche Torre del Greco, riscuotendo un nuovo grande successo. Sono in programma altri nostri Career Day in ulteriori città di mare italiane, prevedendo prossimamente, tra gli altri, diversi incontri in Sicilia e anche in Liguria. Non è un mistero che l’armamento sia alle prese con una carenza di personale marittimo che ha assunto connotati emergenziali, in particolare durante la stagione estiva». E, infatti, si stanno moltiplicando i recruiting anche da parte delle singole compagnie di navigazione. L’ultimo è di Grandi Navi Veloci, compagnia di traghetti del Gruppo Msc, che ricerca specialisti in reti e comunicazioni informatiche con il compito di indirizzare correttamente tutte le esigenze tecnologiche della nave, eseguendo o programmando le riparazioni dei tecnici e la manutenzione delle apparecchiature, sempre in coordinamento con l’It di terra. Gnv ha lanciato un bando con l’Accademia Italiana della Marina Mercantile per la selezione e la formazione di 15 candidati che, una volta ammessi, avranno la possibilità di seguire un percorso formativo dura 500 ore suddivise in 400 ore di teoria e pratica e 100 ore di stage a bordo, al termine del quale gli verrà conferito un attestato di frequenza oltre ad avere la possibilità di essere inseriti nell’organico di Gnv. Il bando, che scade lunedì 6 maggio 2024, è rivolto a giovani diplomati under 35 con almeno un anno di esperienza lavorativa in ambito IT.



Ma torniamo a Torre del Greco. «Queste iniziative obbediscono a quanto previsto - ha aggiunto Peduto - dal DL 48/2023 che si inserisce proprio in questo solco, dando la possibilità alle compagnie e a chi intende intraprendere la carriera a bordo di superare i rilevanti ostacoli di natura economica rappresentati dai numerosi e stringenti requisiti formativi di cui ogni marittimo deve garantire il possesso». L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali di Michele Polese, vicesindaco di Torre del Greco. Poi sono seguiti gli interventi di Giuliana Esposito, direttrice dell’Incubatore Stecca, del Comandante della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, Ida Montanaro, e delle funzionarie della direzione generale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, Catia De Gennaro e Serena Cantoni.