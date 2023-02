Nuove commesse per le navi, nuova occupazione: al porto passa la linea di Fincantieri. E l'ammodernamento del cantiere stabiese, con le opere da realizzare all'interno del porto, passerà per un accordo di programma che metta nero su bianco gli impegni delle parti in causa. Il prefetto Raffaele Cannizzaro in rappresentanza della città, l'assessore regionale alle Attività produttive Antonio Marchiello, Andrea Annunziata, presidente dell'ADSP del Mar Tirreno Centrale e i rappresentanti di Fincantieri hanno parlato ieri mattina di progetti lasciati in sospeso un anno e mezzo fa, dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche. All'interno del porto commerciale si darà priorità alle opere di ammodernamento di Fincantieri, per poi trasformare con il probabile abbattimento dei silos l'area a ridosso della Guardia costiera.



«Abbiamo analizzato le problematiche connesse alla funzionalità delle attività portuali locali e l'impegno produttivo di Fincantieri con la ricaduta occupazionale dell'indotto economico connesso». Le parole che arrivano dalla commissione straordinaria sono cariche di ottimismo per quello che Fincantieri, dal 2018 come ieri mattina, ha ribadito. All'orizzonte due commesse: la prima che riguarda un troncone per la Marina francese, poi sarà la volta della Lss, nave per la Marina Militare Italiana che porterà gradualmente in città circa 250 militari da alloggiare. Un programma a medio termine che ha già portato all'assunzione di 40 nuove unità dirette e circa 120 dell'indotto.

Dopo si dovrà mettere mano alla riconfigurazione del cantiere con la costruzione della nuova piattaforma di varo semi sommergibile. Aspetti che il colosso di Trieste ha ribadito al nuovo interlocutore cittadino, il prefetto Cannizzaro. «C'è l'impegno delle parti presenti al tavolo» ha ribadito il capo della commissione straordinaria: entro il mese di marzo incontro riconvocato per la bozza, poi la firma dell'accordo che vede due novità. La prima dovrebbe prevedere l'inserimento della Caserma Cristallina, come struttura che dovrebbe ospitare i militari che arriveranno in città nei prossimi anni. Per l'edificio un tempo collegato al progetto di rilancio della Antiche Terme c'è il nodo ristrutturazione e l'utilizzo a tempo da parte di Fincantieri. L'altro aspetto lo annuncia Andrea Annunziata: «Nel rinnovato accordo si stabiliranno impegni comuni e abbiamo inserito anche il commissario delle aree Zes Giuseppe Romano. Il protocollo beneficerà del duplice impegno di Regione e Zes che significa accesso ai fondi e procedure più snelle».

Per capire l'entità dei soldi da stanziare - 40 milioni arriverebbero da Fincantieri ma il progetto originario era di 130 milioni - l'assessore Marchiello ha chiesto una scheda aggiornata a Fincantieri, dopo l'aumento del prezzo delle materie prime, per quantizzare esattamente l'intervento e valutare un possibile coinvolgimento anche del Governo. «Rispetto ad un anno e mezzo fa - ha concluso Annunziata - ho meno preoccupazioni e più convinzioni sul futuro lavorativo del porto. Invece per le opere da abbattere o tenere aspettiamo che sia la città ad esprimersi. Solo dopo aver capito come si vuole investire, capiremo quali altri fondi saranno necessari». Un aspetto non di poco conto di cui si parla da decenni. Il riutilizzo o l'abbattimento dei silos dipende anche dalla Soprintendenza, ieri assente al tavolo. Proprio lo sviluppo del porto, i mancanti finanziamenti e le prospettive future di Fincantieri sono al centro di un'interpellanza parlamentare presentata in questi giorni dall'onorevole Arturo Scotto.