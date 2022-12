Nebbia su Capri, anche la piazzetta diventa tutta bianca | Foto

Capri come Milano. Il campanile della piazzetta così come accade a Milano per la Madonnina si è presentato questa mattina tra la sorpresa dei capresi, avvolto in una fitta cortina di nebbia. Uno spettacolo insolito per gli isolani, abituati a svegliarsi di buon mattino nei mesi invernali per andare a pesca o nei campi per coltivare i loro hobby. Sulla piazzetta della funicolare e per le piccole e strette stradine di Capri si sono accesi i lampioni della pubblica illuminazione e le luminarie natalizie per facilitare la visibilità e la viabilità pedonale, sia per le strade del centro che quelle periferiche.

Anche il paesaggio naturale è scomparso a causa della fitta nebbia, infatti dalla piazzetta della funicolare non è stato possibile ammirare la veduta cartolina del panorama del golfo e il dirimpettaio Vesuvio ed Ischia di lato, così come la nebbia ha cancellato anche la veduta di Monte Solaro, l’altura di circa 600 metri di altezza che fa da sfondo all’isola azzurra. Col passare delle ore e il cadere della pioggia Capri però sta man mano tornando a riprendere il suo aspetto naturale di piccola isola in versione invernale.