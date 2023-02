Nerano, ritrovato bimbo di tre anni: si era allontanato da casa, sta bene

È stato ritrovato ed è in discrete condizioni di salute Gennaro Rotoli, il bambino di tre anni scomparso questa mattina a Nerano. Spaventato, il piccolo è stato trasportato in ospedale per le visite di controllo.

Sul posto erano confluite tutte le forze dell'ordine. Accanto ai carabinieri anche polizia e guardia di finanza con rinforzi di protezione civile e vigili del fuoco. Nella zona della scomparsa erano già presenti i cani molecolari per aiutare i soccorritori delle ricerche. Posti di blocco sono stati disposti lungo tutta la penisola sorrentina e la costiera Amalfitana con controlli di tutti i veicoli in transito. A coordinare le operazioni di ricerca la procura di Torre Annunziata.

Questa mattina intorno alle 9 il bambino si era allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci, località Nerano, nel comune di Massa Lubrense.

La madre ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri. Gennaro Rotoli indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini.