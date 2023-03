Caivano: «Nicoletta è scomparsa», il disperato appello della sorella Doina

«Aiutateci a ritrovare mia sorella Nicoletta. Ha bisogno urgente di farmaci ed ha disturbi psichici». E’ il disperato appello della signora Doina Ianniciello, sorella maggiore di Nicoletta, una giovane di 35 anni scomparsa da oltre 24 ore dalla sua abitazione di Caivano.

«Nicoletta era sola in casa - dice Doina - perché in mattinata i miei anziani genitori Giuseppe e Fiorina si erano recati in ospedale per visite mediche. Al loro ritorno non l’hanno più vista. Ora sono disperati e preoccupati per la sua salute e la sua incolumità». Nicoletta, che non possiede un cellulare, al momento del suo allontanamento da casa aveva con sé un pacchetto di sigarette e una trentina di euro.

«Abbiamo già denunciato la sua scomparsa alla Compagnia dei carabinieri di Caivano - spiega Doina - mia sorella sarà, verosimilmente, salita su qualche autobus, ma non sappiamo in quale direzione possa essere andata». Inoltre, Nicoletta indossa anche delle protesi per l’udito, ma ha lasciato sul comodino di casa le relative batterie per la necessaria ricarica. «Chiunque possa fornici delle notizie utile al suo ritrovamento - aggiunge Doina - può avvisarmi al numero 333.666.01.39».