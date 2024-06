Nola, accoltellato al pezzo: 20enne rischia la vita

È in pericolo di vita il ventenne che poco prima dell'una di oggi è stato colpito al torace verosimilmente con un coltello: sull'aggressione, avvenuta a Nola, in provincia di Napoli, stanno indagando i carabinieri.

I militari della locale stazione e del Nucleo Operativo Radiomobile di Nola sono intervenuti in via Padre Francesco Palliola dopo la segnalazione della presenza di un ferito.

Il giovane è stato portato prima all'ospedale di Nola e poi all'Ospedale del mare, nel quartiere Ponticelli di Napoli dove si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e identificare chi ha inferto il colpo.