Maledette armi, maledetti coltelli. Un ragazzo di ventidue anni lotta contro la morte dopo essere stato colpito al petto dalla lama di un’arma bianca. È successo a Nola, l’altra notte, e le indagini subito avviate dai carabinieri hanno consentito di identificare il presunto aggressore. Un minorenne. Il grave fatto sarebbe avvenuto al culmine di una lite scatenata, come spesso succede, da motivi futili.

Un fendente al torace, sferrato molto probabilmente con l’intento di uccidere. Quando alla centrale operativa dei carabinieri è giunta la segnalazione di una persona ferita gravemente, l’aggressore era già fuggito. Il ventiduenne - Nicola S., studente incensurato residente a Tufino - è stato soccorso da alcuni passanti in via Padre Francesco Palliola: aveva perso molto sangue e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi; in ambulanza è stato trasportato prima all’ospedale di Nola, e poco dopo - considerate le preoccupanti condizioni - si è reso necessario il suo trasferimento all’ospedale del Mare di Ponticelli.

Nel luogo dell’aggressione - via Palliola, una stradina lunga, non lontana dal centro storico, circondata da villini e palazzine basse - sono intervenuti i militari della locale stazione e del Nucleo operativo radiomobile. Sul marciapiedi erano ancora presenti ampie chiazze di sangue fresco, segno che il ferimento era avvenuto non molto tempo prima.

La coltellata è stata sferrata nella parte dell’emitorace sinistro, e per poco non ha centrato il cuore. Gli investigatori hanno subito, anche grazie ad alcune testimonianze e ad alcuni filmati tratti dagli impianti di videosorveglianza, imboccato la pista giusta: prima che si scatenasse la furia dell’accoltellatore sul posto erano presenti due comitive di giovanissimi.

All’improvviso per un banalissimo contrasto, la discussione tra alcuni ragazzi ha preso una brutta piega, e in pochi secondi la situazione è degenerata. Sono volate parole grosse, qualche spintone e si è passati alle vie di fatto. Fino a quando unod ei contendenti - un ragazzo minorenne, stando alle ricostruzioni investigative - non ha estratto dalla tasca un coltello colpendo il 22enne. I carabinieri, sotto il coordinamento della Procura per i minorenni di Napoli (sostituto Emilia Galante Sorrentino), hanno identificato il presunto aggressore, nei confronti del quale è scattato un decreto di fermo. Si tratta di un 16enne di Cimitile, studente, anch’egli incensurato, gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio.

Risse, aggressioni, liti per futili motivi che si trasformano in duelli rusticani: non si arresta la scia di sangue legata alle violenze, soprattutto tra i giovani e nel fine settimana. Nella serata di domenica c’è stato anche un secondo, gravissimo episodio. I carabinieri della stazione di Ponticelli sono intervenuti presso Ospedale del Mare dopo aver ricevuto l’allarme per la presenza di due feriti.

Al pronto soccorso erano giunti un 43enne di San Giovanni a Teduccio con il figlio 22enne.

Il primo è stato colpito con un’arma da taglio allo zigomo destro, al torace e al braccio destro. Fortunatamente i fendenti sono risultati solo superficiali e non hanno leso organi vitali. Tuttavia questo non eviterà all’aggressore - anche in questo caso identificato dai carabinieri grazie a un’indagine lampo - di finire nei guai. Il 22enne, in particolare, è stato infatti ferito al collo e al torace a colpi di forbice. A scatenare anche questa follia una discussione con un conoscente su questioni che sono in corso di accertamento. I carabinieri hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo indiziato di aver ferito padre e figlio e lì hanno rinvenuto un paio di forbici verosimilmente utilizzato durante l’aggressione. L’uomo, un 46enne di San Giovanni a Teduccio, è stato denunciato per tentato omicidio.