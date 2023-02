Nola, sequestrati 17mila litri di alcol di contrabbando: due denunce

Oltre 17 mila litri di alcol etilico di contrabbando, provenienti dalla Polonia, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli nell'ambito di un'operazione di contrasto ai traffici illeciti. Oltre 4 mila litri di alcol, privi di documentazione di trasporto, sono stati scoperti dai finanzieri a bordo di un furgone sospetto che era diretto in un'area di deposito di Nola, di proprietà di una società operante nel settore della logistica. Le Fiamme Gialle hanno sottoposto a controlli tutta l'area di stoccaggio e trovato altri 13 mila litri di alcol di contrabbando. L'autista del mezzo e il titolare dell'area, quest'ultimo privo delle autorizzazioni per lo stoccaggio di quella tipologia di prodotto, sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola per il reato di sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche. Secondo una stima ammonta a circa 225mila euro, tra accise e Iva, l'ammanco che l'operazione avrebbe portato alle casse dell'Erario.